Der Pfarrgemeinderat der Pfarre St. Josef-Siebenhügel in Klagenfurt wendet sich mit einem Spendenaufruf an die Öffentlichkeit. Wie viele Waidmannsdorfer Gebäude waren auch die Häuser der Pfarre von den Überschwemmungen durch die Unwetter Ende Juli betroffen. Es hat die Pfarre besonders hart erwischt: Nicht Regen- oder Grundwasser flutete den Keller, sondern Abwasser aus der Kanalisation drang in die Kellerräume ein. Es stand tagelang mehr als einen Meter hoch, bis es abgepumpt werden konnte. In den vergangenen Tagen mussten die Böden und Trockenbauwände zu einem großen Teil entfernt und das gesamte Mobiliar entsorgt werden.

© Pfarre

Der Obmann des Pfarrgemeinderats, Georg Fleischmann, beziffert die Schadenssumme auf 300.000 bis 500.000 Euro: „Dieser enorme Schaden stellt die Arbeit des Ordens der Salesianer Don Boscos und ihr Wirken im Kinder- und Jugendbereich vor extreme Herausforderungen.“ Denn in den schönen Kellerräumen war bisher unter anderem der „Kids Point Don Bosco“ untergebracht, ein wichtiges Zentrum der Begegnung für Kinder und Jugendliche in Waidmannsdorf. Im Sinne einer offenen Kinder- und Jugendarbeit werden hier junge Menschen begleitet und unterstützt. Hier finden sie an fünf Tagen pro Woche sinnvolle Freizeitbeschäftigung und ein offenes Ohr für Themen, die sie bewegen.

© Pfarre

Die Trocknung, Sanierung und Neuausstattung der Räume wird nun viel Zeit und auch Geld in Anspruch nehmen. Eine Komplettsanierung ist notwendig. Die Pfarre bittet um Spenden in der Pfarrgemeinde und darüber hinaus.

Spenden mit dem Verwendungszweck "Überschwemmung St. Josef" sind erbeten an: AT21 1700 0001 1032 5487