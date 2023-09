Was war am Dienstag bloß in Schanghai los? Das dachten sich in erster Linie Kärntens Billard-Asse Jasmin und Albin Ouschan, die ab Donnerstag bei den „China Open“, einem der größten Events weltweit, ins Turniergeschehen eingreifen. Die Suche nach einem Taxi erwies sich nahezu als Mammutaufgabe. „Das habe ich so auch noch nie erlebt. Wir warten eine Ewigkeit, aber die Taxis sind uns nicht gut gesinnt. Falls aus Österreich niemand mehr etwas von uns hört, wir waren zuletzt an der Taxispur mitten in Downtown“, grinst die 37-Jährige, die ihren Humor trotz Warterei nicht verloren hat.