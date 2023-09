Speziell Personen mit niedrigem Einkommen spüren die seit Monaten anhaltenden Preissteigerungen in vielen Bereichen am stärksten. Bürger aus der Gemeinde Pörtschach müssen jetzt noch tiefer in die Tasche greifen. Im Juli wurde die Müllgebühr um 16 Prozent erhöht, mit Oktober steigen auch die Wasser- und Kanalgebühren durchschnittlich um elf Prozent an. In einem Vier-Personen-Haushalt und bei einem Verbrauch von 160 Kubikmeter Wasser im Jahr schlägt sich die Erhöhung laut Rechnung von Bürgermeisterin Silvia Häusl-Benz (ÖVP) gerade einmal mit 77,20 Euro im Jahr nieder.