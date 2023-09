Endlich ist es so weit: Der über die Stadtgrenzen hinaus bekannte Hofladen Feschnig beim Geflügelhof Wolin hat wieder geöffnet. Im August schloss Neo-Pächter Gernot Oswald den Betrieb für umfangreiche Umbauarbeiten. Rund 45.000 Euro investierte er in das 40 Quadratmeter große Geschäftslokal, in dem über 500 verschiedene Produkte von 40 Direktvermarktern verkauft werden. Das Sortiment umfasst von Nudeln über Öle, Butter, Eier, Mehle, Fleisch bis hin zum Reis (aus der Steiermark) ein großes Spektrum an Lebensmitteln aus konventioneller und biologischer Landwirtschaft. "Der Renner sind unsere Eier vom Thalhof in Launsdorf. Ein XL-Freiland-Ei um 29 Cent, das bekommt man in Klagenfurt so nirgends", sagt Oswald, der sein Portfolio künftig durch frisches Kärntner Gemüse erweitern will.