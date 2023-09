Ein Klagenfurter postete auf seiner Facebook-Seite eine Rechnung, die in der Community jetzt heftig diskutiert wird. Der Mann hatte im Klagenfurter Illy-Café in den City-Arkaden zwei alkoholfreie Getränke - eine Coca-Cola (0,3) und ein Soda Zitrone (1/2 Liter) bestellt und dafür 10,70 Euro bezahlt. "Alle reden von Kroatien und Italien wegen der Preise", schreibt er. Aber über die Preise in Klagenfurt sei er ebenfalls sprachlos.