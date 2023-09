Die Arbeitslosigkeit legte erneut zu, in Italien kommen so viele Migranten wie lange nicht mehr an. Und trotzdem wird nicht nur bei unseren Lesern, sondern auch in der Redaktion das Ehe-Aus der Pochers fast am intensivsten diskutiert. Komiker Oliver Pocher und die Klagenfurterin Amira trennen sich nun endgültig, auch ihre TV-Show wurde abgesetzt. "Wen interessiert das?", denken vielleicht nicht nur Sie sich. Und trotzdem schaffen es diese seichten News, dass man draufklickt, es sich durchliest und danach weiß, dass auch bei Promis vieles schiefgeht.

Schiefgegangen ist die Eröffnung des Modeparks Röther in Klagenfurt. Ob die große Umstellung des Busnetzes ebenfalls schiefgeht, wird sich zeigen. Das und mehr finden Sie in diesem Memo.

Modepark ohne Genehmigung, das neue Busnetz und Probleme mit dem Ordnungsamt

Erst am Donnerstag sperrte der Modepark Röther im Süden Klagenfurts auf. Schon jetzt gibt es den ersten Skandal. Sogar ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Am Sonntag wird ein neues Zeitalter eingeläutet. Das Klagenfurter Busnetz wird umgekrempelt. Den ganzen Plan und alle Änderungen haben wir hier zusammengefasst.

Die Mitarbeiter des Ordnungsamts zählen nicht gerade zu den beliebtesten Klagenfurterinnen und Klagenfurter. Der Bürgermeister stellt nach einem Vorfall nun die Abschaffung in den Raum.

Bild der Woche: Klagenfurt erhält einen Jacques-Lemans-Platz

Der größte Jacques-Lemans-Store österreichs steht seit wenigen Tagen in der Klagenfurter Domgasse. Demnächst wird dieser Abschnitt zugunsten des St. Veiter Uhrenherstellers unbenannt. In den Kommentaren wird darüber heiß diskutiert.

Zitat der Woche

Zum ersten Mal in der Geschichte könnte ein Wolf im Klagenfurter Stadtgebiet erlegt werden. Im Norden der Stadt sind Jäger derzeit auf der Suche nach dem Tier. Bezirksjäger Georg Helmigk ist es wichtig, dem Wolf Grenzen aufzuzeigen.

Biogärtnerei seit 70 Jahren am Markt

Willi Seebacher weiß ganz genau, warum er jeden Tag aufsteht: "Wenn ich mein Gemüse wachsen sehe, geht mir das Herz auf", sagt der 58-Jährige. Gemeinsam mit Frau Barbara betreibt er die Biogärtnerei Seebacher. Seit 70 Jahren steht der Betrieb am Benediktinermarkt in Klagenfurt. Das Gemüse des über 100 Jahre alten Familienunternehmens kann bald auch am Hof in Poggersdorf gekauft werden.

"Mon Dieu" eröffnet in Feschnig

Mein Gott, noch ein Café! Das denkt sich Christian Sichitz, wenn er durch die Klagenfurter Innenstadt spaziert. Deshalb entschied er sich dazu, sein "Mon Dieu" in Feschnig zu eröffnen. Seit wenigen Wochen tischt er gemeinsam mit Frau Sylvia bodenständige Küche auf. Zahlreiche Veranstaltungen stehen schon in den Startlöchern bereit.

Großflohmarkt in Viktring

700 Marktstände sprechen für sich. Am Samstag und Sonntag geht wieder der traditionelle Großflohmarkt in Viktring über die Bühne. Heinz Herbst veranstaltet zum ersten Mal den Flohmarkt und erzählt, warum im Frühling die Veranstaltung ausfallen musste.

