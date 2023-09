Es waren dramatische Minuten: Kurz vor dem Ziel erlitt ein Teilnehmer des Viertelmarathons von "Kärnten läuft" am vergangenen Sonntag einen Herzinfarkt. Der Mann brach plötzlich bewusstlos zusammen. Eine Läuferin, die gerade die Ausbildung zur Rettungssanitäterin abgeschlossen hat, eilte zu Hilfe - und wurde so zur Lebensretterin. "Als ich näher gekommen bin, habe ich die Hilferufe von zwei anderen Läuferinnen gehört. Der Mann hatte keinen Puls und keine Atmung. Ich habe dann mit der Herzdruckmassage begonnen", schilderte Bernadette Sprachowitz zu Wochenbeginn der Kleinen Zeitung. Sie arbeitet seit wenigen Wochen hauptberuflich als Rettungssanitäterin beim Samariterbund Kärnten und wusste ganz genau, was in dieser Situation zu tun ist.