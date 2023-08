Donnerstagnachmittag wurden mehrere Kinder in einem Mehrparteienhaus in Klagenfurt mit einer Axt bedroht. Ein amtsbekannter 19-jähriger Klagenfurter, der im selben Haus wohnt, soll mit der Axt in der Hand auf mehre Kinder, darunter auch vier Geschwister im Alter von zwei bis neun Jahren, losgegangen sein. Er forderte die Kinder auf, wegzugehen – und dass er dies nur einmal sagen würde.

Verängstigt liefen die Kinder daraufhin zu ihrer Mutter. Nachdem die Polizei mit dem Verdächtigen telefonisch Kontakt aufgenommen hatte, begab dieser sich zu seiner Wohnung. Beim Eintreffen der Polizei gab der 19-Jährige alles zu und auch die Axt, die er in einem Rucksack hatte, konnte sichergestellt werden.

Nach einer Einvernahme auf der Polizeiinspektion Villacher Straße wurde von einem Haftrichter die Festnahme verfügt und von der Staatsanwaltschaft angeordnet. Der Mann wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Gegen ihn wurde auch ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.