Spektakulärer Rohrbruch in der Stadt Klagenfurt. Donnerstag um 5.24 Uhr in der Früh wurde die Berufsfeuerwehr (BF) alarmiert. Vor der ehemaligen Hypo-Zentrale in der Völkermarkter Straße war die Fahrbahn überflutet. "Im Kreuzungsbereich beim Kika stand das Wasser rund 40 Zentimeter hoch", berichtet BF-Sprecher Wolfgang Germ.

Nachdem die ersten Einsatzkräfte vor Ort waren und das Ausmaß des Schadens festgestellt, wurde Verstärkung angefordert. Stadtwerke Klagenfurt und die Mitarbeiter der Abteilung Entsorgung rückten an.

Der Kreuzungsbereich sowie der Straßenabschnitt zwischen Kudlichgasse und Korngasse wurden gesperrt. Das Wasser wurde abgepumpt. Es seien auch Kanaldeckel geöffnet worden, damit das Wasser abfließen konnte, so Germ.

© Berufsfeuerwehr Klagenfurt

Der Auslöser der ganzen Misere ist eine Hauptwasserleitung: Diese ist gebrochen, enorme Wassermengen sind ausgetreten und an die Straßenoberfläche gedrungen. Derzeit wird damit begonnen, die Straße über der kaputten Wasserleitung aufzugraben, um den Schaden beheben zu können. Der Einsatz, so Germ, werde wohl noch mehrere Stunden dauern. Für diese Zeit muss in diesem Bereich der Völkermarkter Straße weiterhin mit Verkehrsbehinderungen und Straßensperren gerechnet werden.