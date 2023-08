Abschussbescheid gilt erstmals auch für Teile des Klagenfurter Stadtgebiets

In Liebenfels (Bezirk St. Veit) ist innerhalb eines Radius von zehn Kilometern ein Wolf zum Abschuss freigegeben. In diese Zone fällt auch das nördliche Klagenfurter Stadtgebiet. Zum ersten Mal könnte es damit in der Landeshauptstadt zu einem Wolfsabschuss kommen.