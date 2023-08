Seit Dezember 2013 verfügt die Stadt Klagenfurt über ein eigenes Ordnungsamt. Doch kurz vor dem zehnjährigen Bestandsjubiläum ist von Feierlaune nichts zu spüren. Im Gegenteil, in den vergangenen Wochen hätten sich laut Bürgermeister Christian Scheider (TK) die Beschwerden über die Vorgehensweise der Ordnungshüter gehäuft. Dieses hätte sich zu einer reinen "Abstraftruppe" entwickelt. "Es ist der Zeitpunkt gekommen, an dem wir das Ordnungsamt neu denken müssen", teilte der Stadtchef in einer Aussendung mit.