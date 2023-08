In Klagenfurt steigt die Spannung unter Shoppingbegeisterten. Am Donnerstag wird Kärntens erster Modepark Röther eröffnet. Ein ausgewählter Kreis macht sich schon am Mittwochabend ein Bild vom neuen Einkaufszentrum. Doch im Umfeld steigender Zinsen und der Teuerung fragen sich viele: Kann das wirtschaftlich funktionieren? Bejaht wird dies von Michael Röther, der gemeinsam mit Fabian Messner als Geschäftsführer-Duo die Geschicke des Familienunternehmens leitet.