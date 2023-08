Paradiesisch nennt Mike Süsser den Ort, an dem sich das Seegasthaus Krumpendorf von Markus Hammerschlag und Jessica Hauser befindet. Seit sieben Jahren steht das Lokal am Ufer des Wörthersees. Diese Woche schaut Süsser mit seiner Kabel 1-Sendung "Mein Lokal, dein Lokal" vorbei. Der Fernsehkoch besucht in den kommenden Tagen auch das "Lendring" von Janin Baumann in Klagenfurt, das Gasthaus Messnerei Sternberg von Dani Sternad und das "Mario's" in Velden sowie den Gegendtalerhof von Julian Kramer am Ossiacher See. Die Gastronomen bekochen und bewerten sich gegenseitig, Süsser gibt am Ende noch seine eigene Wertung ab.

Hammerschlag sowie sein Chefkoch Markus legten die Latte hoch. Als Vorspeise gab es einen Saibling mit Spargel und Radieschen, Rübenvielfalt, eine Biogänsebrust sowie sechs Schnecken. Die Gastronomen waren durch die Bank begeistert, nur beim Saibling äußerte Sternad Kritik an der Haut.

"Koch hat wirklich Ahnung"

Genauso begeistert waren die Wirte auch vom Hauptgang. Die regionalen Produkte, darunter Rinderfilet, eine Frühlingsente, ein confierter Saibling sowie ein Zander aus dem Wörthersee kamen gut an. Obwohl beim Rind nicht alle Sellerie-Beilagen auf Baumanns Teller landeten, zeigte sie sich mehr als zufrieden. "Der Koch hat wirklich Ahnung", fand auch Kramer lobende Worte für den Küchenchef.

Mit "Hashtag Foodporn" bezeichnete Baumann auch die Nachspeise, einen selbstgemachten Schokoladenkuchen. Für TV-Koch Süsser war das Mascarpone-Törtchen "großes Kino". Alle Wirte waren durchwegs begeistert, was sich auch in der Bewertung niederschlug. 35 von 40 möglichen Punkten staubte das Seegasthaus ab. Die acht Punkte von Sternad konnte Süsser "gar nicht verstehen". Hammerschlag war trotzdem sehr zufrieden: "Das Ziel wurde erreicht."

Am Dienstag geht es weiter

Morgen, Dienstag, macht die Sendung "Mein Lokal, dein Lokal" mit dem "Lendring" weiter. Zu sehen ist die Folge um 17.55 Uhr auf Kabel 1.