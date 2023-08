Am Montag wurde mit der Einrichtung einer Großbaustelle in den Karawanken begonnen. Die Kelag investiert in die Sanierungsarbeiten am Speicherkraftwerk Freibach rund 8,5 Millionen Euro. Vor einem Jahr sind unterhalb des Staudamms strukturelle Veränderungen in der linken Bergflanke festgestellt worden. Seither wird der Speicher vorsorglich mit einem eingeschränkten Stauziel betrieben, wofür der See um mehrere Meter abgesenkt wurde.