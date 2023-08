"Burschentag" in Kärnten sorgt für heftige Kritik

Hunderte Burschenschafter werden am Wochenende in Klagenfurt erwartet. Dabei werden sich die Gäste auch am Lindwurm, im Landhaus oder im Konzerthaus aufhalten. Grüne sprechen vom "Gipfeltreffen der jungen Rechtsextremen".