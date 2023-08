Am Sonntag zur Mittagszeit gerieten ein 24-jähriger Mann aus Kroatien und die Freundin eines ebenfalls 24-jährigen Klagenfurters vorerst in einen verbalen Streit um einen Parkplatz bei einem Strandbad in Klagenfurt. Als sich die beiden Männer nach einer Stunde wieder begegneten, attackierte der Kroate den Klagenfurter mit mehreren Schlägen gegen Kopf und Körper und stieß ihn zu Boden. In weiterer Folge holte der Kroate aus seinem Fahrzeug eine Pistole, richtete sie gegen den Klagenfurter und fuhr anschließend davon.

Nach der eingeleiteten Fahndung konnte der Mann aus Kroatien mit seiner Freundin bei der Grenzkontrollstelle Loibltunnel vorerst angehalten und in weiterer Folge durch Beamte des Einsatzkommandos Cobra festgenommen werden. Die Pistole wurde sichergestellt und gegen den Mann wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Der Kroate wurde in Schubhaft genommen und in das Polizeianhaltezentrum Klagenfurt eingeliefert. Weitere Erhebungen werden geführt.