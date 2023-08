Aus bisher noch ungeklärter Ursache ist es Freitagabend gegen 20.15 Uhr zu einem Feuer im Billa in Reifnitz in der Gemeinde Maria Wörth im Bezirk Klagenfurt Land gekommen. Der Eingangsbereich des Geschäfts stand in Brand. Dicke Rauchschwaden zogen bereits über den Ort.

Laut Landesalarm und Warnzentrale (LAWZ) waren fünf Feuerwehren alarmiert worden. Im Einsatz stehen die Freiwilligen Feuerwehren Reifnitz, Keutschach, Schiefling, Techelweg und Viktring.