Aus bisher noch ungeklärter Ursache ist Freitagabend gegen 20 Uhr im Billa in Reifnitz in der Gemeinde Maria Wörth im Bezirk Klagenfurt-Land ein Feuer ausgebrochen. Der Eingangsbereich des Geschäftes stand in Vollbrand, dicke Rauchschwaden zogen über den Ort.

Laut Landesalarm und Warnzentrale (LAWZ) waren fünf Feuerwehren (Reifnitz, Techelweg, Keutschach, Schiefling und Viktring-Stein) alarmiert worden. Rund 120 Einsatzkräfte standen mit Atemschutzträgern im Einsatz. Um überhaupt zum Brandherd vordringen zu können, mussten erst die Glastüren beim Eingang eingeschlagen werden. "Danach hatten wir das Feuer relativ rasch unter Kontrolle", schildert Einsatzleiter Friedrich Scheucher, Kommandant der FF Reifnitz. Gegen 22 Uhr konnte "Brand aus" vermeldet werden.

Fünf Feuerwehren standen im Einsatz © Petelin

Laut Polizei befand sich niemand im Gebäude, es gab keine Verletzten. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.