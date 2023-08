Lautes Krachen, quietschende Reifen und grölende Motoren. Autofahrer verwandeln die Klagenfurter Innenstadt speziell in den Abendstunden in ein Motodrom. Vizebürgermeister Philipp Liesnig (SPÖ) spricht von "Rowdys, die die Bewohner tyrannisieren". Sogenannte "KFZ-Poser" drehen mit unzulässig getunten Fahrzeugen ihre Runden und sprengen dabei Schallpegel-Grenzen. Eine Lärmmessung aus dem Jahr 2019 hat das zum Beispiel in der Priesterhausgasse ergeben. Das Problem verschlimmert sich aber stets.