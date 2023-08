Aus der Kaiserstadt Wien reisten die Besucherinnen und Besucher mit Sonderzügen nach Klagenfurt. In der Stadt selbst konnten die Leute mit der eben erst eröffneten Straßenbahn zum Ausstellungsgelände gelangen. Die Kärntner Landes-Handwerkerausstellung, die vom 29. Juli bis 3. September 1911 stattfand, sollte an Größe alle bisherigen Ausstellungen dieser Art in Kärnten in den Schatten stellen, hieß es im Vorfeld.