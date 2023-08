"Mehr Sinn statt mehr Geld" – mit der Firmenphilosophie "Building a Better Working World" von EY, des internationalen Wirtschaftsprüfungs- und Consultingunternehmens, das als "Ernst & Young" weltweit bekannt wurde, kann sich Angela Schratt voll und ganz identifizieren. Das Anliegen der Klagenfurterin, die seit fünf Jahren bei EY in Santiago de Chile im Bereich "Learning and Development" Trainingsprojekte für 2000 Mitarbeitende leitet, war schon als Pädagogin Menschen fit zu machen für ein besseres Leben. In Chile kann die Anglistin in ihrem Aufgabengebiet, das darauf abzielt, Business-English, Sozialkompetenz und Präsentationstechniken zu vermitteln, Menschen den sozialen Aufstieg erleichtern. "Untere Schichten kommen in Chile sehr schwer nach oben, EY will das ändern", sagt die Projektleiterin, die als Assistant Director für zehn firmeninterne und -externe Trainingsprojekte verantwortlich ist und ein siebenköpfiges "Learning Team" führt.