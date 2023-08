Seit den heftigen Unwettern am ersten Augustwochenende steht der Panoramalift auf den Aussichtsturm auf dem Pyramidenkogel still. Sehr zum Bedauern der Besucher und der Verantwortlichen. Grund ist die Wartezeit auf ein speziell angefertigtes Ersatzteil, wie der Tourismusleiter der Gemeinde Keutschach, Stefan Meisterle, erklärt: "Während der Unwetter ist das Richterteil kaputtgegangen. Was genau die Ursache war, können wir noch nicht sagen."