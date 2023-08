Es war knapp. Hochwasser hielt die Tage ganz Klagenfurt in Atem. Dämme drohten zu brechen, fast 10.000 Bewohner in Viktring waren in Gefahr. Wie Insider berichten, stand man kurz vor der Katastrophe. "Viktring wäre verloren gewesen", sagt Berufsfeuerwehrchef Herbert Schifferl. Hunderte unermüdliche Feuerwehrleute und Einsatzkräfte konnten das aber verhindern. Viele Tage und Wochen werden die Aufräumarbeiten noch dauern. Wenn es auch Ihren Keller getroffen hat, wünsche ich Ihnen noch viel Durchhaltevermögen. Wenn Sie mithelfen möchten, haben Sie hier die Möglichkeit dazu. Und wie das Wochenende zeigt: Nach dem Regen kommt die Sonne.

Millionen-Schäden in Einkaufszentrum, Billa schließt und Starkoch urlaubt

Hagel und Hochwasser setzen einem großen Klagenfurter Einkaufszentrum ordentlich zu. Keller und Garage sind überflutet, die Glasdecke durchlöchert.

👉 Shoppingcenter steht vor einer großen Herausforderung [Plus]

Bis vor Kurzem zählte man noch 20 Billa-Filialen in Klagenfurt. Jetzt schließt ein Standort, weil dort ein neues Wohn- und Geschäftsgebäude entsteht.

👉 Beliebtes Lebensmittelgeschäft schließt in der Innenstadt [Plus]

Koch des Jahres, ein Haubenlokal in München und mehrere Michelin-Sterne. Ein deutscher Starkoch verbringt seinen Urlaub derzeit am Wörthersee. Er freut sich über "Zeit zum Relaxen und Detoxen".

👉 Küchenchef gönnt sich eine Auszeit in Maria Wörth

Bilder der Woche: Hochwasser lässt "neuen See" entstehen

© Berufsfeuerwehr Klagenfurt

Im Bereich rund um Poppichl ging die Glan über. Viele Häuser stehen unter Wasser, rund um diese zwei Gebäude hat sich auf einer großen Wiese ein neuer See gebildet. Wir haben mit einem Bewohner der "Insel" gesprochen.

👉 Mit dem Traktor geht es in die Freiheit [Plus]

Fünf Tage ohne Strom und Warmwasser. Das durchlebten während des Hochwasser-Chaos dutzende Personen in einem Wohnhaus mitten in Klagenfurt. Viele Personen wurden krank, ernährten sich mit dem Nötigsten. Uns haben sie ihre Erlebnisse erzählt.

👉 Fünf Tage ohne Strom: "Ich habe nur Brot gegessen" [Plus]

Schnecken-Leberkäse als "Slow Food"

Christoph Salanda züchtet Schnecken. Thomas Lercher kann kochen. Mehr braucht es nicht, um eine neue Kreation auf die Teller der Klagenfurter zu bringen. Gemeinsam haben sie verschiedene Schnecken-Leberkäsevarianten entwickelt. Lerchers Gäste können das unkonventionelle Slow Food schon probieren.

👉 Hier gibt es den Schnecken-Leberkäse

Erste Altstadtzauber-Suppe

Villacher Kirchtag war gestern. Heute ist der Altstadtzauber in aller Munde - Gerda und Markus Hudelist nehmen das wortwörtlich. Das Gastro-Paar kreierte die erste Altstadtzauber-Suppe in der Geschichte. Das Gericht unterscheidet sich von der klassischen Suppe aus Villach.

👉 So viel kostet die erste Altstadtzauber-Suppe

Der Altstadtzauber läuft © Markus Traussnig

Der Zauber der Stadt

Apropos Altstadtzauber: Dieser sorgt momentan für eine volle Klagenfurter Innenstadt. Zum 27. Mal veranstalten die Stadtrichter das Event. Vier große Konzertbühnen, zahlreiche Straßenkünstler und natürlich der traditionelle Flohmarkt locken Freitag und Samstag bis zu 80.000 Menschen an.

👉 Alles, was Sie zum Altstadtzauber wissen müssen