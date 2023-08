Die Polizei in Kärnten ist derzeit mit brisanten Ermittlungen beschäftigt. In der Wohnung eines jungen Polizisten wurden Anfang Juni 20 Waffen samt Munition gefunden, darunter ein 2015 in Oberösterreich gestohlenes Polizei-Sturmgewehr. Der Beamte wurde sofort von der Dienstbehörde vorläufig vom Dienst suspendiert, die Staatsanwaltschaft Klagenfurt leitete umfangreiche Ermittlungen ein.