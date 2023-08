Am Donnerstag um 16.50 Uhr lenkte ein 50-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt ein Motorrad auf der Rosentalbundesstraße (B 85) von Niederdörfl kommend in Fahrtrichtung Ferlach. In St. Margareten bog zu diesem Zeitpunkt ein 42-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt mit seinem Pkw von einer Hauszufahrt auf die Rosentalbundesstraße in Fahrtrichtung Niederdörfl ein. Dabei kam es zur Kollision mit dem Motorrad. Der Lenker des Motorrades leitete noch eine Vollbremsung ein, konnte jedoch die Kollision nicht mehr verhindern.

Der 50-jährige Motorradlenker erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde nach Erstversorgung durch einen Notarzt vom Rettungshubschrauber C 11 in das UKH Klagenfurt geflogen.

Der 42-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wird sich bei Bedarf selbständig in das UKH Klagenfurt begeben. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Zur Reinigung der Unfallstelle stand die Freiwillige Feuerwehr St. Margareten im Einsatz.