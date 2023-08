Halb Kärnten ist von den Extremwetterereignissen der vergangenen Tage betroffen, die Einsatzorganisationen sind ebenso am Limit wie die Menschen in den Unwettergebieten. Trotz aller Bemühungen gibt es offenbar Nachbesserungsbedarf, wie die Schilderungen von Martin Saahs aufzeigen. Seit Samstag ist der Niederösterreicher in Kärnten und versucht, das Haus seiner Schwiegereltern von Wasser und Schlamm zu befreien.