Wenn Gaukler wieder Klagenfurt belagern und Flohmarktverkäufer die Innenstadt in einen großen Basar verwandeln, kann das nur eines bedeuten: Der Altstadtzauber geht wieder über die Bühne. Heuer tragen die Klagenfurter Stadtrichter zum 27. Mal das Event aus. Los geht es bereits heute, am Donnerstag, mit der Eröffnung ab 19 Uhr am Neuen Platz. Am Freitag und Samstag warten zahlreiche Höhepunkte auf die Besucher.