Bei Rasenmäharbeiten auf einem Grundstück in der Gemeinde Techelsberg am See (Bezirk Klagenfurt) wurde ein 80-jähriger Klagenfurter am Montagabend gegen 18 Uhr schwer verletzt. Der Pensionist wollte den auf einer unebenen Stelle umgekippten Rasenmäher bei laufendem Motor wieder aufrichten und geriet dabei mit einer Hand in die rotierenden Messer.

Dabei erlitt er Schnittverletzungen und es wurden zwei Fingerkuppen abgetrennt. Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber RK 1 in das LKH Villach gebracht.