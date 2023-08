Geräusche im Hang und einzelne Baumbrüche ließen nichts Gutes erahnen. Zur Sicherheit wurden schon am Sonntag die Bewohner von zehn Häusern in der Ebenthaler Ortschaft Rottenstein in Sicherheit gebracht. In der Nacht auf Montag löste sich dann ein massiver Felsbrocken aus dem Hang und traf gemeinsam mit einer Mure ein Einfamilienhaus samt Nebengebäude. Wie Luftbilder zeigen, ist der Fels nicht viel kleiner als das Haus selbst.