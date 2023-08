Der Wörthersee war pink an diesem strahlenden Nachmittag. Bereits zum zweiten Mal versammelte sich die "Haute Voleé vom See" in Hubert Wallners Haubenrestaurant, um beim Pink Ribbon Brunch der Krebshilfe Kärnten die Arbeit des Vereins zu unterstützen und Brustkrebs-Patientinnen in Kärnten mit dem Erlös dieses Nachmittags zu unterstützen.

Ein Teil des Erlöses der Versteigerung sollte auch der Katastrophenhilfe Kärnten zugutekommen. "Die Unwetter der letzten Tage und Wochen haben verheerende Schäden angerichtet und natürlich will auch die Krebshilfe Kärnten im Rahmen ihrer Möglichkeiten helfen", rief Moderatorin Marika Lichter die Gäste zum Spenden auf.

DJane Mel Merio sorgte für musikalische Untermalung und der Kärntner Schlagersänger Udo Wenders sang für die Gäste. Durch die Versteigerung führte Otto Retzer, diese brachte einen Erlös von 35.000 Euro.

Paul Sevelda, Präsident der Österreichischen Krebshilfe, bedankte sich und führte aus: "Die wirtschaftliche Situation bescherte uns leider einen starken Rückgang an Spenden. Gleichzeitig brauchen aber mehr Krebspatientinnen finanzielle Unterstützung."

Und Geschäftsführerin Doris Kiefhaber ergänzt: "Es gibt nun schon 21 Jahre Pink Ribbon in Österreich. Ich freue mich sehr, dass es die rosa Schleife geschafft hat, die Wichtigkeit von Brustkrebsvorsorge und Solidarität mit Erkrankten in Österreich zu stärken."

Mit dabei waren unter anderen der Präsident der Österreichischen Krebshilfe Paul Sevelda und die Geschäftsführerin Doris Kiefhaber, "Krebshilfe Kärnten"-Präsident Hans Jörg Neumann, "Pink Ribbon"-Botschafterin Waltraud Riegler und "Brustkrebshilfe Kärnten"-Geschäftsführerin Theresa Neumann. Weiters: Otto und Shirley Retzer, Sänger Nik P., Hans und Petra Schmid, Hartberg Fussball Präsidentin Brigitte Annerl, UKO Group Chef Hermann Unterkofler, Pink Ribbon Österreich Botschafterin Bettina Weniger-Assinger und Gatte Achim Weniger, Brigitte Glock, Andrea Glock, Galerist Gerald Hartinger, Manuela Fischer, Hans Peter Spak und Nadja Bernhard, Helga und Michael Kuhn, Maschinenbauer Günter Kuhn, Konsul Rudi Roth, Yachtclub Vizepräsident Franz und Dani Iglauer und viele mehr.