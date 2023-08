In der Nacht auf Sonntag blieb die Situation für die Einsatzkräfte in den vom Dauerregen betroffenen Kärntner Gemeinden angespannt. Feuewehren stehen weiterhin im Dauereinsatz. In der Nacht auf Sonntag sind erneut Muren abgegangen. Neben dem Auspumpen von Kellern und der Beseitigung von Behinderungen auf Straßen gilt das Hauptaugenmerk vor allem darauf, die betroffenen Gebiete vor Hochwasser zu schützen. Weitere Evakuierungen sind auch heute nicht ausgeschlossen.

Bilanz nach Krisenstab

Wie das Land mitteilt, hat es in Kärnten seit Beginn des Starkregens am Freitag 2650 Einsätze der Feuerwehren gegeben. 270 Freiwillige Feuerwehren waren im Einsatz. Insgesamt beteiligten sich 3300 Frauen und Männer an den Arbeiten. Verstärkung gibt es aus Niederösterreich. Kärnten wird mit Einsatzkräften und Pumpen versorgt.

"Das größte Problem ist aktuell die geologische Situation. Zum Teil können die Aufräumarbeiten noch nicht gestartet werden, weil das Material noch zu nass ist und Wasser aus den Hängen schießt", berichtet Gerd Kurath, Chef des Landespressedienstes. Fünf Geologen sind zur Unterstützung in den betroffenen Bezirken im Einsatz.

Aus Niederösterreich wurde Material geliefert © Bachhiesl

Weitere Evakuierungen

Laut Rotem Kreuz kam es Samstagabend noch zu einer Evakuierung nach einem Murenabgang im Bereich Unterbergen bei Völkermarkt. 49 Personen waren betroffen. Verletzt wurde niemand. Rettungsdienst und Krisenintervention haben die Evakuierten betreut. Die Personen sind entweder privat oder in über die Gemeinde organisierten Unterkünfte untergekommen.

49 Personen mussten von Rettungsdienst und Krisenintervention betreut werden © Rotes Kreuz

Zugstrecke gesperrt

Eine gefährliche Situation hat sich entlang der Südbahnstrecke ergeben. Unter den Gleisen hat sich laut Feuerwehr in der Ortschaft Gasteige in der Gemeinde Micheldorf (Bezirk St. Veit) ein Hang in Bewegung gesetzt. Von den Bundesbahnen wurde eine Sperre des Zugverkehrs veranlasst.

Pegelstände weiter hoch

Trotz leichter Entspannung führen Lavant, Glan und Gurk sowie unzählige Bäche weiter Hochwasser. Beispielsweise ist der Radweg von St. Veit nach Liebenfels (siehe Video) immer noch gesperrt. Im Glantal und am Zollfeld stehen unzählige landwirtschaftliche Fläche und Wiesen teilweise bis zu 40 Zentimeter unter Wasser. Binnen Stunden haben sich riesige See gebildet.

Der Höchststand der Gewässer sollte laut Experten allerdings erreicht sein. Die entscheidende Frage ist, wie viele Niederschläge im Laufe des Nachmittags (bis Mittag sollte es trocken bleiben) hinzukommt.

Krisenstab tagt erneut

Eine detaillierte Analyse zu den Ereignissen und einen Ausblick auf die kommenden Stunden wird es ab 9 Uhr geben. In der Landesalarm- und Warnzentrale tagt erneut der Krisenstab. Es ist das fünfte Mal, dass Politik und Experten aus allen Bereich sich austauschen. In den betroffenen Bezirken wird es ebenfalls zu Abstimmungen kommen.

Stadt Klagenfurt atmet auf

An Tag drei nach Unwettern und Starkregen meldet die Stadt Klagenfurt erstmals eine leichte Entspannung der Situation. Die geringeren Niederschläge haben sich entlastend auf die allgemeine Hochwasserlage ausgewirkt. Beim Treimischer Teich, der größten Gefahrenstelle in Klagenfurt, ist der Pegelstand gesunken, sodass dort diese Gefahrensituation für Viktring deutlich reduziert werden konnte. Die Zivilschutzwarnung bleibt für den Stadtteil allerdings aufrecht.

Die Bevölkerung wird gebeten, nicht in Eigenregie das eingetretene Wasser mittels privater Pumpen in das öffentliche Kanalsystem zu pumpen. „Zwar lässt sich aktuell eine leichte Entspannung der Situation wahrnehmen, dennoch ist die Gefahr noch nicht gebannt. Auch ist die Wettersituation nach wie vor ungewiss. Wir bitten die Bevölkerung daher weiterhin um erhöhte Vorsicht und auch um Geduld“, so Branddirektor-Stellvertreter Wolfgang Germ, Leiter des Krisenstabes der Berufsfeuerwehr.

Caritas öffnet den Katastrophenfonds

Wie die Caritas Kärnten heute mitteilt, sollen 100.000 Euro an besonders von den Unwettern betroffene Familien gehen. Das Geld kommt aus dem Katastrophenfonds. Damit soll schnell und unbürokratisch geholfen werden. „Wir sind eine Hilfsorganisation der ‚zweiten Stunde‘, wenn die Lage vor Ort und die Schadensausmaße klarer sind. Dennoch ist es wichtig, dass betroffene Gemeinden schon jetzt wissen, dass sie sich an uns wenden können, sollte es Familien besonders schwer getroffen haben“, sagt Caritasdirektor Ernst Sandriesser.

Arbeiten beim Rückhaltebecken Granitztal

Betroffene aus der Unwetterregion erzählen

Bürgermeisterin von Bad Eisenkappel zur aktuellen Lage

Adriatief zieht ab

Am Samstagvormittag traf der Landeskrisenstab wieder zusammen. Die bestehenden Zivilschutz-Warnungen und -alarme (siehe unten) bleiben vorerst aufrecht. Die Niederschlagsmengen lagen in der vergangenen Nacht im unteren bzw. erwarteten Bereich, teilte die GeoSphere Austria (vormals Zamg) mit. Dennoch sei von einer "absoluten Ausnahmesituation" zu sprechen.

Das Adriatief zieht nun über Ungarn nach Norden ab. Bis Samstagmittag seien noch größere Regenmengen zu erwarten. Danach soll es zur Beruhigung kommen. In den kommenden Tagen baut sich über Mitteleuropa eine West- bis Nordwestströmung auf. Dadurch sind in Kärnten dann keine weiteren Regenfälle mehr zu erwarten. Laut Hydrographischen Dienst des Landes Kärnten hat sich die Hochwassergefahr in den Bereich Klagenfurt verlagert. Sämtliche Evakuierungen im Bezirk Völkermarkt bleiben aufrecht.