Heftig von den schweren Regenfällen der vergangenen Tage getroffen wurden in Kärnten neben den Bezirken Wolfsberg und Völkermarkt auch Klagenfurt und Klagenfurt-Land. In Waidisch mussten am Freitagabend Bewohner von vier Häusern evakuiert werden, in Viktring musste Zivilschutzalarm ausgelöst werden, ein Damm droht zu brechen.

7.45 Uhr Hunderte Keller unter Wasser

Laut Wolfgang Germ, Chef des Krisenstabes der Feuerwehren, stehen in Klagenfurt hunderte Keller unter Wasser. Ab einer Wasserhöhe von 15 Zentimetern kann sich die Bevölkerung bei den Feuerwehren melden. Probleme gibt es beim Treimischer Teich. Die Straße in diesem Gebiet wurde weggeschwemmt, schweres Gerät vom Bundesheer angefordert.

7.15 Uhr Pizzeria unter Wasser

Wasser in der Pizzeria Mario in Viktring. Gute 15 Zentimeter Wasser stehen im Lokal, alle Möbel sowie viele Geräte sind kaputt. „Es ist eine Katastrophe“, sagt Besitzer Mario Murtezani

6.30 Uhr: Murenabgänge in Pitzelstätten

Um 5 Uhr wurde der Krisenstab wieder einberufen, berichtet Wolfgang Germ von der Berufsfeuerwehr Klagenfurt. Zahlreiche Keller stehen in Viktring unter Wasser.

In der Nacht ging ober Pitzelstätten eine Mure auf der Tentschacher Straße ab. Zu Schaden kam niemand. Ein Traktor räumt derzeit den Weg frei. „Es ist hier ziemlich kritisch, hoffentlich wird der Regen nicht mehr“, sagt Philipp Wernig, Grundbesitzer.

Mure in Pitzelstätten © Marco-William Ninaus

6.15 Uhr: Treimischer Teich geht über

Der Treimischer Teich geht derzeit „kontrolliert über“, sagt Staubeckenverantwortlicher Franz Maidic. Die Feuerwehren schlichten in Viktring derzeit Sandsäcke, der Krisenstab berät zur Stunde, wie es weitergeht. Zwar geht der Teich kontrolliert über, „für Viktring ist es dennoch kritisch“, sagt der Verantwortliche.

© Marco-William Ninaus

6 Uhr: Zufahrt zum Strandbad gesperrt

Von Überflutungen betroffen ist auch der Bereich rund um das Klagenfurter Strandbad. Die Zufahrt musste am Freitagabend gesperrt werden.

© Hannes Krainz

5.45 Uhr: Der Regen wird nachlassen

Die hoffnungsvolle Nachricht des Tages: Laut Vorhersagen werden für Samstag keine Starkregen-Mengen mehr in Kärnten erwartet. In Oberkärnten wird es im Laufe des Vormittags zu regnen aufhören, am längsten regnen wird es in Unterkärnten.

5.30 Uhr: Zivilschutzalarm weiter aufrecht

Der Zivilschutzalarm für Viktring ist weiterhin aufrecht. Der Damm in der Karl-Truppe Straße droht zu brechen. Am späten Freitagabend konnten die Feuerwehren leichte Entwarnung geben, ein Teil der Wassermassen konnte mittels Abpumpen umgeleitet werden. 200 Meter Schlauch wurden dafür verlegt.

