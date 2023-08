Seit Donnerstagabend gibt es in Kärnten zahlreiche Überschwemmungen und Murenabgänge. Auch in der Landeshauptstadt sind die Feuerwehren bereits seit den frühen Morgenstunden im Dauereinsatz - und laut aktuellem Wetterdienst bleibt die Lage in den nächsten Stunden angespannt. Im Rahmen einer Einsatzbesprechung der Feuerwehr haben sich heute Bürgermeister Christian Scheider gemeinsam mit Einsatzkräften ein Bild der aktuellen Lage gemacht und erste präventive Maßnahmen beschlossen.

„Wir alle wollen, dass so wenig wie möglich Schaden entsteht. Die Klagenfurter Einsatzorganisationen unternehmen alles, um die Bevölkerung in dieser Situation bestmöglich zu unterstützen. Ich kann nur alle ersuchen, die entsprechenden Warnhinweise ernst zu nehmen um sich bestmöglich zu schützen“, appelliert Feuerwehrreferent Scheider.

Besondere Vorsicht ist in Viktring und Waidmannsdorf geboten. Gefährdet sind derzeit besonders die südlichen und südwestlichen Stadtteile von Klagenfurt, wie beispielsweise die Bereiche Strandbad, Viktring, Sattnitz. Hier werden erste Straßen gesperrt und Maßnahmen zum Hochwasserschutz getroffen. So ist beispielsweise die Rotschitzenstraße vorsorglich gesperrt worden.

Unnötige Fahrten vermeiden

Die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadtteile Viktring und Waidmannsdorf werden außerdem zu folgenden präventiven Maßnahmen aufgefordert: Unnötige Fahrten vermeiden, um den Einsatzkräften die schnellstmögliche Erreichbarkeit zu gewährleisten.

Aktuelle Informationen zu Entwicklungen des Hochwassers werden auf www.klagenfurt.at und auf den sozialen Medien der Stadt veröffentlicht.