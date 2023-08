Seit Donnerstagabend gibt es in Kärnten zahlreiche Überschwemmungen und Murenabgänge. Auch in der Landeshauptstadt sind die Feuerwehren bereits seit den frühen Morgenstunden im Dauereinsatz. "124 Mal rückten die Wehren bislang aus. Die Problemgebiete sind Viktring und Waidmannsdorf", erklärte Bürgermeister Christian Scheider nach einem Krisentreffen am Freitagabend.

Zudem kommt es im Strandbad-Bereich zu großflächigeren Überschwemmungen. "Es sind zudem einige Keller überflutet, einige von Überflutungen bedroht", so Scheider. Auch die Abteilung Entsorgung der Landeshauptstadt steht im Einsatz.

Situation an der Sattnitz © Didi Kulmer

Wolfgang Germ, Chef des Krisenstabes der Feuerwehren © Weichselbraun

„Wir alle wollen, dass so wenig wie möglich Schaden entsteht. Die Klagenfurter Einsatzorganisationen unternehmen alles, um die Bevölkerung in dieser Situation bestmöglich zu unterstützen. Ich kann nur alle ersuchen, die entsprechenden Warnhinweise ernst zu nehmen um sich bestmöglich zu schützen“, appelliert Feuerwehrreferent Scheider.

Überflutug beim Strandbad Klagenfurt © Facebook Christian Scheider

Wolfgang Germ, Chef des Krisenstabes der Feuerwehren: "Wir rechnen damit, dass sich die Lage noch mehr zuspitzt. Es ist weiterer Regen vorhergesagt. Alle Freiwilligen Feuerwehren und die Berufsfeuerwehr stehen derzeit im Einsatz", so Germ am Freitagabend zur Kleinen Zeitung. 400 bis 500 Sandsäcke wurden von den Kräften des Bundesheeres befüllt. Die Säcke werden von den Wehren zum Objektschutz benötigt. "Weil es immer wieder Anfragen gibt: Diese Säcke können wir nicht an die Bevölkerung abgeben. Sie muss sich selbst über Baumärkte damit versorgen." Germ erklärt, dass viele Keller nicht durch Oberflächen-, sondern durch das Grundwasser überflutet sind. "Es hat so viel und stark geregnet in den vergangenen Tagen, das Wasser drückt nach oben."

Evakuierung in Ferlach

Wie der Bürgermeister von Ferlach, Ingo Appé, am Freitagabend bekanntgab, werden aufgrund der zu erwartenden Regenmengen heute Nacht die Bewohner von vier Häusern in der Ortschaft Waidisch evakuiert. Es handle sich um eine Präventionsmaßnahme. Betroffene werden aufgefordert, den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge zu leisten, um sich und andere nicht unnötig zu gefährden.

Einsatzbesprechung in Klagenfurt am Freitagabend © Berufsfeuerwehr Klagenfurt

Unnötige Fahrten vermeiden

Die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadtteile Viktring und Waidmannsdorf werden außerdem zu folgenden präventiven Maßnahmen aufgefordert: Fahrzeuge aus der Tiefgarage stellen, wichtige Dokumente und Wertgegenstände in Sicherheit bringen, unnötige Fahrten vermeiden, um den Einsatzkräften die schnellstmögliche Erreichbarkeit zu gewährleisten.

Aktuelle Informationen zu Entwicklungen des Hochwassers werden auf www.klagenfurt.at und auf den sozialen Medien der Stadt veröffentlicht.