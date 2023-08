Planung für Luxushotel um 80 Millionen Euro in Wörthersee-Region läuft

In der Ortschaft Stallhofen in der Gemeinde Moosburg soll ein Fünf-Sterne-Hotel entstehen. 250 Zimmer, Spa-Bereich und vieles mehr sind geplant. 80 Millionen Euro möchte der Investor in das Projekt stecken.