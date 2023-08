Der Schigmannhof in Göriach in der Gemeinde Maria Rain hat sich als erster Betrieb in Kärnten mit der Pilzzucht befasst. Ursprünglich betrieben die Eltern von Sabine Jäger eine Viehzucht mit Direktvermarktung am Hof. Im Jahr 2017 entschied sich die 39-Jährige jedoch, zusammen mit ihrem Mann Michael, den Betrieb umzustrukturieren und sich dem Pilzanbau zu widmen. Das notwendige Wissen hat sich das Ehepaar durch Eigenrecherche und ständiges Ausprobieren selbst erarbeitet. "Doch nicht immer lief alles wie geplant. Vor allem am Anfang mussten wir viele Fehlschläge hinnehmen", sagt die 39-Jährige.