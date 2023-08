"Ich finde Österreich sehr cool", sagt Schlagersänger Howard Carpendale in einer Videobotschaft zu seinen Fans. "Ich weiß, ihr nehmt das nicht ernst und sagt, der will uns nur was erzählen. Ne, ich finde es recht cool, ich bin gerne hier!" Nach seinem Starnacht-Auftritt im Juli in der Ostbucht wurde schnell bekannt, dass der gebürtige Südafrikaner nächstes Jahr für ein eigenes Konzert zurück nach Kärnten kommen will.

Sein Wörthersee-Open-Air findet am 6. Juli 2024 statt.