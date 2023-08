Die Unwetter- und Starkregenereignisse haben im Juli so manches Event und so manche Kulturveranstaltung in die Knie gezwungen. Medienwirksam war vor allem die Absage des Robbie-Williams-Konzerts bei Hochosterwitz, aber auch der After-Work-Markt am Benediktinermarkt oder die "Kummts eina"-Konzerte in der Osterwitzgasse (beides in Klagenfurt) waren betroffen.

Wind und Wetter getrotzt hat dagegen das Open-Air-Kino im Klagenfurter Burghof, das vom Verein Alternativkino veranstaltet wird. "Seit 22 Jahren hat jede Vorstellung stattgefunden", sagt Geschäftsführer Bernhard Gutschier und verweist auf die überdachten Sitzmöglichkeiten unter den Arkaden.

Stattfinden ist die eine Sache, die Besucherzahlen sind die andere. Denn die Veranstaltung wird hauptsächlich durch die Ticketpreise finanziert. Fragen nach den finanziellen Auswirkungen wiegelt Gutschier ab: "Natürlich kommen bei Regen weniger Leute, aber wir haben noch rund 20 Veranstaltungen. Jetzt über das Ergebnis zu sprechen, wäre verfrüht."

Lieber verweist der Geschäftsführer auf die kommenden Programmhöhepunkte. Darunter der Film "Ingeborg Bachmann – Reise in die Wüste" von Margarethe von Trotta, der am 19. August gezeigt wird. Ein Standardticket kostet neun Euro, für Filme mit Überlänge sind 9,50 Euro zu bezahlen.