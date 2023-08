Die Planungen für den Neubau des Klagenfurter Hallenbads laufen laut den Stadtwerken Klagenfurt (STW) weiter auf Hochtouren. Nun wurde die örtliche Bauaufsicht und die Baustellenkoordination an das Grazer Unternehmen RVP GmbH & Co KG vergeben. Das Unternehmen bringt zahlreiche Erfahrungen aus dem Bereich des Bäderbaus mit. So wurden unter anderem der Bau vom "Paracelsus Bad und Kurhaus" in Salzburg sowie der Bau der "Grazer Auster" (Hallenbad in Graz-Eggenberg) von der RVP betreut.

Spatenstich Ende 2023

Die örtliche Bauaufsicht beinhaltet ein weitreichendes Aufgabenfeld. Neben der Kontrolle der Qualität der Baumaßnahmen werden auch die Einhaltung von Terminen und eingehende Rechnungen geprüft sowie alle beteiligten Firmen koordiniert. Des Weiteren ist RVP für die Prüfung von Vorschriften und Protokollen, die Bearbeitung von Errichtungsmängeln, Dokumentationen und die Bauaufsicht zuständig.

Die archäologischen Bodenuntersuchungen am Grundstück des zukünftigen Hallenbads am Südring dauern aktuell noch an und werden – je nach Witterung – im August bzw. September fertiggestellt. Der nächste bedeutende Schritt im Hallenbad-Projekt folgt schon im August: Die finalen Pläne werden behördlich eingereicht. Der Spatenstich soll Ende des Jahres erfolgen.