Der viele Regen hat seine Spuren hinterlassen. Der Pegelstand der Sattnitz und der Radweg sind abschnittsweise fast niveaugleich. Augenscheinlich reicht der sprichwörtliche Tropfen, um das Fass zum Überlaufen zu bringen. Man erinnert sich an 2014. Bei vielen Häusern entlang der Sattnitz stand das Wasser in den Kellern, ebenso auf den Feldern und Wegen. Regnet es in der Intensität der letzten Wochen weiter, drohen auch heuer Überschwemmungen, warnt die CCE Ziviltechniker GmbH.