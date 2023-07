Kürzlich gab es am Landesgericht Klagenfurt wieder ein Urteil in einem Hypo-Prozess. Die Causa begleitet Kärnten seit 15 Jahren, auch Sie waren immer wieder als Verteidiger im Einsatz. Haben sich Kärntens Anwälte mit den Hypo-Prozessen eine goldene Nase verdient?

Gernot Murko: Ich glaube nicht, dass sich Rechtsanwälte überhaupt eine goldene Nase verdienen. Natürlich sind Großmandate finanziell lukrativ, nur ist es auch mit einer Belastung verbunden. Retrospektiv müsste man sich eher fragen, was für die Republik herausgekommen ist. Wo ist das Geld, das angeblich verschwunden ist? Da haben diese Hypo-Prozesse überhaupt nichts gebracht. Hier muss man die Rolle der Soko Hypo und der Finanzprokuratur hinterfragen.