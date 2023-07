Ein 60-jähriger Wiener fuhr am Donnerstag gegen 21.30 Uhr mit seinem Leichtmotorrad auf der Schieflinger Pyramidenkogelstraße im Ortsgebiet von Schiefling am Wörthersee und wollte dort in eine Hauseinfahrt einbiegen. Dabei kam er zu Sturz und verletzte sich unbestimmten Grades. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der Mann ins LKH Villach eingeliefert.

Bei einem Alkotest stellte die Polizei eine sehr starke Alkoholisierung von fast zwei Promille fest. Dem 60-Jährigen wurde vorläufig der Führerschein abgenommen. Er wird der Bezirkshauptmannschaft Klagenfurt-Land angezeigt.