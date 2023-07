Ein 40-jähriger Türke hat am Mittwoch seinen Prozess wegen terroristischer Vereinigung am Landesgericht Klagenfurt platzen lassen. Er dürfte untergetaucht sein, eine Festnahme wurde angeordnet. Bemühungen, den Angeklagten vorführen zu lassen, blieben ohne Erfolg. Ihm wird vorgeworfen, in den Jahren 2012 bis 2021 Kurierdienste für die kurdische Untergrundorganisation PKK und die politische Partei HDP erbracht und sich so an strafbaren Handlungen beteiligt zu haben.