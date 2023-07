Die Einsatzkräfte bleiben nach den heftigen Unwettern der Vorwoche in Alarmbereitschaft. Montagabend zogen, aus Norditalien kommend, neuerlich kräftige Gewitter über Kärnten hinweg. Bei Udine hat Hagel schon zuvor schweren Schaden angerichtet.

In Kärnten führte Dienstagvormittag Starkregen zu zahlreichen Überflutung und Straßensperren. Auch um 14 Uhr war eine Sperre zwischen Obertweng und Kamberg aufrecht, da dort der Hang abzurutschen droht. In Klagenfurt waren zahlreiche Unterführungen unter Wasser und auch das Gelände rund um das Strandbad und den Campingplatz wurde überflutet. In St. Andrä im Lavanttal musste die Feuerwehr zu zahlreichen kleinräumigen Überschwemmungen ausrücken.

Ein Bild aus dem Drautal © Klagenfurt Elite

Aber bereits am frühen Abend ging es in Oberkärnten mit Starkregen, Sturm und Hagel erneut los. Aus Greifenburg wurden lokale Überschwemmungen gemeldet, bei Klagenfurt Elite waren Bilder von Menschen zu sehen, die die Hagelkörner mit Schneeschaufeln wegschaufelten. In Feldkirchen sorgte der Sturm dafür, dass Bäume geknickt wurden und Straßen und Wege verlegten. Das Unwetter zog auch durch das Görtschitztal und in der Folge nach Wolfsberg und Völkermarkt weiter.

Feldkirchen © Laggner-Primosch

Auf Höhe der Kreuzung nach Tiffen ist die Straße gesperrt. Grund ist laut Antenne Kärnten eine umgefallene Stromleitung. Die Dauer der Sperre ist unbekannt. Auf Höhe Afritzer See gab es Murenabgänge, daher ist die Straße gesperrt. Gesperrt ist auch die Kirchheimer Straße zwischen Obertweng und Kamberg - der Hang droht abzurutschen. Die Ortschaft Klamberg ist nur über Feld am See erreichbar. Auf der A2 in Richtung Klagenfurt auf Höhe Raststation Völkermarkt blockiert ein Baum die erste Fahrspur. In Magdalensberg und Tiffen sind Bäche über die Ufer getreten.

Feldkirchen © Laggner-Primosch

Weil ein Baum auf eine 110-kV-Leitung gefallen ist, musste im Raum Wörthersee und in Feldkirchen eine Notabschaltung erfolgen. "Eine Sicherheitsmaßnahme. Dadurch sind aktuell 15.000 Kärntner ohne Strom. Wir bemühen uns, den Schaden so rasch wie möglich zu beheben", sagt Robert Schmaranz von Kärnten-Netz.

Greifenburg © Klagenfurt Elite

Der Liveticker zum Nachlesen:

11 Uhr: Strandbad Klagenfurt

10.45 Uhr: Überflutungen St. Andrä

© Georg Bachhiesl

10.40 Uhr: Prognose

"Das Gröbste haben wir jetzt wohl überstanden", sagt Paul Rainer, Meteorologe der GeoSphere Austria. Laut Rainer wird es zwar in den nächsten zwei Stunden, etwa bis Mittag, im Raum Villach und im Klagenfurter Becken zu weiteren Regenschauern und Gewittern kommen, diese sollen aber nicht mehr so heftig ausfallen. "Am Nachmittag wird sich die Wetterlage beruhigen. Am Abend kann es allerdings, diesmal von Nordwesten, in den Karnischen Alpen, im Gail- und Lesachtal bis ins Klagenfurter Becken, erneut nass werden. Es können auch Blitz und Donner dabei sein, aber ich rechne nicht mit mehr mit so starken Unwettern", prognostiziert der Meteorologe.

9.20 Uhr: Probleme auf Straßen

Wie die Antenne Kärnten meldet, ist die L 134 Granitztal Straße

zwischen dem Gasthaus Gössnitzer und der Kreuzung mit der B 70 stark überflutet und es kommt zu Aquaplaning. Bei Fahrten ist besondere Vorsicht geboten. Eine Sperre gibt es derzeit zwischen Obertweng und Kamberg. Dort droht der Hang abzurutschen. Die Ortschaft Klamberg ist nur über Feld am See erreichbar.

9.10 Uhr: Unterführungen überflutet

Wegen der starken Regenfälle warnt die Abteilung Straßenbau und Verkehr in Klagenfurt vor Hochwasser in Unterführungen. Derzeit gesperrt ist die Klagenfurter Pischeldorfer Straße. Auch bei allen anderen Unterführungen ist Vorsicht geboten.

8.45 Uhr: Dammbruch droht in Krumpendorf

8.30 Uhr: Starkregen

Der Dienstagmorgen begann verbreitet mit Regen in Kärnten. Bis 11 Uhr ist mit Starkregen zu rechnen. Die UWZ spricht für große Teile des Landes erneut eine Unwetterwarnung der Stufe "Rot" aus. Vor allem in Unterkärnten könnten in kurzer Zeit sehr große Niederschlagsmengen fallen. Die Unwetterzelle ist von Italien nach Slowenien gezogen, verläuft über die gesamte Länge Sloweniens in Richtung Nordosten, wo sie vor allem den Südosten Kärntens trifft und dann weiter in Richtung Steiermark ziehen wird.

8.15 Uhr: Hagel

In Feldkirchen hagelte es gegen 6.30 Uhr.

Hagel in Feldkirchen © Laggner-Primosch

8 Uhr: Theater bei Unwetter

Die Wetterkapriolen setzten auch zunehmend Kulturschaffenden zu. So musste am Samstag das Robbie-Williams-Konzert unter der Burg Hochosterwitz abgesagt werden. Auch das "Theater am See" in Maria Wörth konnte vieler seiner Vorstellungen wetterbedingt nicht durchführen. Montagnacht ließen sich die Zuschauer die Vorstellung trotz Schlechtwetters nicht mehr nehmen und setzten sich kurzerhand auf die Bühne.

7.30 Uhr: Feuerwehreinsätze in Krumpendorf