Klagenfurt ist die einzige Kärntner Gemeinde, in der eine Benützungsabgabe eingehoben wird. Dabei handelt es sich um eine Sondersteuer, die Gemeinden nach eigenem Ermessen für die Benutzung öffentlichen Gemeindegrundes und des darüber befindlichen Luftraumes durch Anlagen ihrer stadteigenen Versorgungsunternehmen einheben können.

Jeder Stadtwerke-Kunde zahlt einen Aufschlag von 6 Prozent auf den Bruttoarbeitspreis für Strom. Für einen durchschnittlichen Haushalt mit einem Jahresstromverbrauch von 4415 Kilowattstunden ergibt sich daraus eine Mehrbelastung von 79,47 Euro. Auch bei Wasser, Gas und Fernwärme fällt die Abgabe an. Die Stadtwerke führen das Geld an die Stadt ab, die sich dadurch heuer über Mehreinnahmen von rund 13 Millionen Euro freuen darf, wie eine Anfrage der Neos ergeben hat.

Petition und Klage

"Man verwendet das Geld, um Löcher im Budget zu stopfen und die Überstunden mancher Führungskräfte zu bezahlen", vermutet Neos-Klubobmann Janos Juvan. Er hat eine Online-Petition zur Abschaffung der Benützungsabgabe gestartet, die unter kaernten.neos.eu abrufbar ist. Für eine Behandlung im Gemeinderat müssen laut Stadtrecht 5 Prozent der wahlberechtigten Klagenfurter unterschreiben.

Die Neos um Klubobmann Janos Juvan wollen die Benützungsabgabe abschaffen © Claudia Lepuch

Der Verbraucherschutzverein (VSV) hat derweil Klage gegen die Stadtwerke eingebracht. Zwar ist die Abgabe im Kärntner Gemeindegrund-Benützungsabgabengesetz vorgesehen. Aber: "Dass die Stadtwerke sie an die Gemeinde abführen, heißt nicht, dass sie sie an die Kunden weiterverrechnen dürfen", sagt Vereinsobmann Peter Kolba. Im Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz (Elwog), das als Bundesgesetz über dem Landesgesetz steht, sei nämlich ausdrücklich festgelegt, was Energielieferanten verrechnen dürfen: "Die Benützungsabgabe zählt nicht dazu."

Möglicherweise ist der Weg zur Abschaffung – unabhängig von Klagen und Petitionen – nicht mehr weit: Stadtwerke-Vorstand Erwin Smole sagte bereits Ende Juni gegenüber der Kleinen Zeitung, dass die Abgabe zur Diskussion stehe, da sie ein Wettbewerbsnachteil gegenüber anderen Lieferanten darstelle.