Wir sitzen hier im Garten Ihrer Eltern – inmitten von Blumen und Spielgeräten. Hier toben sich Ihre beiden Söhne aus, hier sind auch Sie aufgewachsen. Inwiefern hat Sie die Kindheit am Bauernhof geprägt? Was können Sie für Ihre Schlager-Karriere mitnehmen?

CHARLIEN EGGER: Was mir nachgesagt wird, ist, dass ich sehr bodenständig, entspannt und unkompliziert bin. Am Bauernhof muss es funktionieren. Für mich ist das im Job noch immer so. Wenn man etwas macht, muss man zu hundert Prozent da sein. Ich bin auch ein Landei und werde es immer bleiben. Was hier perfekt ist: Wir haben rundherum Idylle. Das ist in einem Wohnort schwer zu finden: ein Haus, wo rundherum kaum jemand ist. Ich mag diese Freiheit. Wir haben jetzt im Rosental ein Haus gefunden, wo ich diese Freiheit auch habe. In dem ganzen Tumult liebe ich die Ruhe.