Noch mehr Erfahrung, noch mehr digitale Kompetenz, noch mehr regionale Schlagkraft: Neben weiteren Umstrukturierungen in der Zentrale der Kleinen Zeitung wurde auch die Regionalredaktion der Landeshauptstadt neu aufgestellt. Neuer Leiter der Redaktion ist Christian Wetternig, der seit 27 Jahren als Journalist in unterschiedlichsten Führungsfunktionen für die Kleine Zeitung tätig ist. Wetternig, zuletzt Leiter des Regionalbüros St. Veit/Feldkirchen, war in den vergangenen Jahren federführend an der digitalen Weiterentwicklung der Kleinen Zeitung beteiligt. Er kann mit Petra Eggerer, Claudia Lepuch und Marco-William Ninaus auf ein junges, dynamisches Team zählen.

Selina Uran, freie Mitarbeiterin in der Redaktion Klagenfurt © Privat

Selina Uran hat erfreulicherweise als engagierte freie Mitarbeiterin an der Redaktion Klagenfurt angedockt. Daniela Grössing verabschiedete sich vorübergehend aus der Redaktion – aus einem freudigen Grund, sie wird zum zweiten Mal Mama.

Ansprechpartner in Sachen multimedialer Werbeberatung und Kundenbetreuung in Klagenfurt und Klagenfurt-Land: Dejvid Petrovic, Ivana Schneeberger und Stephan Kaiser (von links) © Helmuth Weichselbraun

Erweitert wurde auch das Team der multimedialen Werbeberatung. Ivana Schneeberger und Stephan Kaiser werden jetzt von Dejvid Petrovic unterstützt.

Organisation, Aviso-Betreuung, Fotopool und Terminkoordination – kurz, die "Motore"“ der Klagenfurt-Redaktion: Jessica Kanduth, Jennifer Kraßnitzer und Tanja Kattnig (von links) © Helmuth Weichselbraun

Als "Motoren" der Redaktion für einen reibungslosen organisatorischen Ablauf sorgen in bewährter Weise Jessica Kanduth, Jennifer Kraßnitzer und Tanja Kattnig.

Marco-William Ninaus und Claudia Lepuch sind zudem verantwortlich für den wöchtenlichen Newsletter aus der Klagenfurter Redaktion – melden Sie sich an!