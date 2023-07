Die pralle Sonne kommt von oben, der heiße Asphalt von unten. Wolken sind genauso wenige in Aussicht wie die Chance, nicht nach fünf Minuten im Freien komplett verschwitzt zu sein. Trotz Unwetter gibt es sie noch, die heißen Sommertage. Wenn die Temperaturen wieder jedes Thermometer sprengen, suchen die Klagenfurterinnen und Klagenfurter das Wasser. Fündig werden die meisten am Wörthersee, viele aber auch an der Sattnitz.