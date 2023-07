Leider kommt es immer wieder zu gefährlichen Situationen, deshalb gilt der dringende Appell: "Bitte meiden Sie die Wanderwege rund um den Wörthersee, sie sind gesperrt", sagt Roland Loibnegger, Pörtschacher Tourismusdirektor.

Aufgrund der Unwetter in den vergangenen Tagen kam es in den Wäldern um den See zu schweren Schäden. "Diese müssen jetzt aufgearbeitet werden. Zum Teil werden die Arbeiten mit schwerem Gerät durchgeführt", sagt Loibnegger. Deshalb sind die Wanderwege in den Gemeinden Krumpendorf, Pörtschach, Techelsberg und Velden gesperrt. Zudem wird empfohlen, auch die Wege rund um den Pyramidenkogel zu meiden. "Leider halten sich nicht alle an diese Vorgabe. Arbeiter berichten von brenzligen Situationen", sagt Loibnegger.

Bereich um Hohe Gloriette frei

Wer sich rund um den See bewegen will, kann dies zum Beispiel rund um die Hohe Gloriette in Pörtschach tun. Dieser Bereich wurde für Einheimische und Gäste freigeräumt.

Wie lange die Sperre der restlichen Wege dauern wird, das steht noch nicht fest. "Mit Sicherheit die nächsten zehn bis 14 Tage, eventuell sogar die ganze Saison lang", sagt Loibnegger.