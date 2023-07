Schlechte Nachricht aus dem Klinikum Klagenfurt: Jenes Mädchen, das vor einer Woche von einem Steg in den Wörthersee gefallen ist, ist am Dienstag im Klinikum Klagenfurt verstorben, bestätigt Kerstin Wrussnig, Sprecherin des Spitalbetreibers Kabeg.

Die Elfjährige aus Wien war in der Vorwoche mit ihrer Mutter in einem Tretboot am Wörthersee unterwegs. Im Bereich des Gästehauses Cap Wörth im Bezirk Villach-Land wollte die Frau mit dem Boot an einem Steg anlegen. Während die Tochter bereits das Boot verlassen hatte und am Steg wartete, war die Mutter damit beschäftigt, das Boot festzubinden, und ließ dabei das Mädchen kurz aus den Augen.

Zweieinhalb Meter Tiefe

Wenige Sekunden später stellte sie fest, dass ihre Tochter verschwunden war. Mehrere anwesende Personen suchten sofort nach dem Mädchen. Doch erst nach einigen Minuten konnte die Elfjährige von einem Badegast in etwa zweieinhalb Metern Tiefe im See gefunden und ohne Lebenszeichen aus dem Wasser gezogen werden.

In der Zwischenzeit trafen bereits die ersten Rettungskräfte am Einsatzort ein. Nach erfolgreicher Reanimation wurde die Elfjährige in kritischem Zustand ins Klinikum Klagenfurt geflogen. Dort wurde es seitdem intensivmedizinisch betreut. Doch die Verletzungen waren letztlich leider zu schwer.